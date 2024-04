Lula convoca reunião com ministros e deve discutir futuro da Petrobras

O presidente Lula (PT) chamou o ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e da Casa Civil, Rui Costa (PT), para uma reunião no Palácio da Alvorada neste domingo, 7. Paulo Pimenta (PT), chefe da Comunicação do governo, também deve comparecer ao encontro, previsto para acontecer no fim do dia. Apesar de o Planalto não ter anunciado oficialmente o motivo da reunião, especula-se que o tema principal seja a turbulência política na Petrobras.

Nas últimas semanas, os atritos entre Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), vem se intensificando, colocando em xeque a permanência de Prates no cargo. O estopim da richa aconteceu em março, quando Prates se absteve em uma votação sobre o pagamento de dividendos extraordinários mesmo após o governo determinar que os representantes do conselho da Petrobras se colocassem contra a medida. No dia seguinte, a empresa perdeu cerca de R$53 bilhões em valor de mercado.

Nesse momento, o mais provável é que Lula considere a saída de Prates em meio às últimas crises. No entanto, não há consenso sobre um nome para ocupar a vaga, motivo de discussão interna.