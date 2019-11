Lula chega a São Paulo em jatinho de Luciano Huck

Após ser solto por decisão da Justiça Federal, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na manhã deste sábado a São Paulo, onde participa de um ato no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. O petista voou de Curitiba ao aeroporto de Congonhas em um jatinho particular e participa de um ato no sindicato dos metalúrgicos, em São Bernardo, marcado para começar as 13h.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave de prefixo PP-HUC pertence à Icon Táxi Aéreo e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, de propriedade do apresentador Luciano Huck e de sua esposa, a também apresentadora de TV Angélica.

Embora pertença 50% a cada uma das empresas, a aeronave é usada pelo apresentador para gravar seu programa na Rede Globo e, segundo explica sua assessoria, quando não é utilizada por Huck, fica à disposição da Icon.

“A aeronave faz parte da frota da Icon Taxi aéreo e por meio da empresa foi contratada para o vôo pois estava disponível na data solicitada. A agenda de locação das aeronaves é de responsabilidade da Icon Taxi Aéreo”, afirma.

A aeronave é um Embraer Phenom 300. De acordo com seu registro junto à Anac, tem licença para uso privado e capacidade para até oito passageiros. Em 2018, a Folha de S.Paulo revelou que o jato privado foi financiado com recursos do BNDES, por meio da Brisair.

O empréstimo do BNDES à Brisair, de 17,7 milhões de reais, foi feito em maio de 2013, e teve como correspondente bancário o Itaú. Os dados são de documentos da instituição pública. O montante foi financiado em 114 parcelas, com juros de 3% ao ano.

A aquisição da aeronave pelo apresentador já foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ao reagir a críticas de Huck, cotado para disputar as eleições presidenciais de 2022, o presidente mandou uma indireta em uma de suas lives semanais.

“Segunda-feira já tem a primeira parte da caixa-preta do BNDES. Pessoal que comprou jatinho, pessoal que comprou jatinho… só dois bilhões de reais. Todo o pessoal com jatinho, gente amiga do rei. Gente que tá dizendo por aí, por exemplo, que estamos no último capítulo do fracasso do Brasil. ‘Eu sou opção para 2022’. Pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez”, disse o presidente.