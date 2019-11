Lula encontra José Dirceu em primeira noite de liberdade

O ex-presidente Lula encontrou em sua primeira noite de liberdade, após passar 580 dias preso, o colega de partido José Dirceu. Ex-ministro e condenado pelos escândalos do Mensalão e Petrolão, Dirceu também foi beneficiado pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Os dois estiveram juntos na casa de um amigo no bairro nobre de Batel, em Curitiba, onde ocorreu uma festa pela soltura de Lula.

Trata-se de um feito inédito: foi o primeiro encontro os dois desde 2012, quando explodiu o escândalo do Mensalão. José Dirceu disse no jantar que, para retomar o poder, o PT precisa deixar claro que é de esquerda e socialista. A frase encontra eco no que o próprio Lula tem dito, de que é preciso estar mais à esquerda.

Em vídeo gravado ao lado do deputado estadual paulista Emídio de Souza, José Dirceu agradece à militância petista e faz uma apelo para trocar a bandeira “Lula Livre” em nome da retomada do poder. “Eu estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é do Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. E para isso nós precisamos deixar claro que nós somos petistas, de esquerda e socialistas. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. Uma boa noite para vocês, viu.”