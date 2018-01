Lula acompanha julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 10h15 desta quarta-feira ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, local onde vai acompanhar o julgamento de seu recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Lula chegou acompanhado do ex-prefeito de São Bernardo Campo e pré-candidato ao governo de São Paulo, Luiz Marinho – o petista entrou pela garagem do prédio e não falou com jornalistas. No sindicato, Lula vai acompanhar o julgamento do recurso de sua defesa acompanhado de um pequeno grupo de pessoas, entre sindicalistas, amigos pessoais e petistas. Também já chegaram ao local o ex-chanceler Celso Amorim, o ex-presidente do PT Rui Falcão o ex-ministro Aloizio Mercadante e o ex-prefeito de Santo André Carlos Grana.

Após o julgamento, está prevista a presença de Lula em ato na Praça da República, centro de São Paulo, convocado por movimentos sociais, grupos de esquerda e partidos aliados. Na terça-feira, ele foi a Porto Alegre, onde também discursou em ato convocado por grupos que o apoiam.

(Com Estadão Conteúdo)