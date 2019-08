Luiz Estevão vai para o isolamento da Papuda acusado de assédio

O senador cassado Luiz Estevão foi transferido para o isolamento do Complexo da Papuda, no Distrito Federal, acusado de ter assediado uma agente penitenciária.

A Secretaria da Segurança Pública do DF afirma que trata-se “isolamento disciplinar preventivo” como medida inicial para apurar “possível desrespeito” a uma servidora. O órgão, entretanto, não informa quanto tempo irá durar o isolamento.

Estevão foi condenado a 26 anos de prisão em 2006 por desvios de recursos públicos nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ele cumpre pena desde 2016 e, no último mês de março, obteve o benefício do regime semiaberto.

Na mesma decisão em que concedeu a progressão de pena, a juíza também autorizou que o ex-senador trabalhe durante o dia e tenha direito a saídas temporárias ao longo do ano — a próxima será entre os dias 9 e 12 de agosto.

As regras impedem o benefício para quem responda a inquérito disciplinar de natureza grave ou tenha cometido infração disciplinar nos últimos três meses.

A SSP-DF também não informa se Estêvão deixar a prisão no próximo final de semana. “Ao término do procedimento de apuração será avaliado se houve falta disciplinar e, nesse caso, qual será a punição”, diz nota.

Conforme mostrou o blog Radar, no último mês de julho a Polícia Civil descobriu chocolates e pen-drives na cela do ex-parlamentar. A defesa de Estêvão não foi localizada pela reportagem até a publicação desta notícia.