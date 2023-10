Kassab mira ser vice de Tarcísio para governo de SP em 2026

Atualizado em 16 out 2023, 10h20 - Publicado em 16 out 2023, 10h14

Por Marcela Rahal Atualizado em 16 out 2023, 10h20 - Publicado em 16 out 2023, 10h14

O secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, já defende há tempos que o governador Tarcísio de Freitas não saia candidato à Presidência, em 2026. O presidente do PSD avalia que o governador precisa, além de concluir o atual mandato, cumprir outro para que possa se projetar mais para a disputa nacional.

A coluna apurou que a avaliação é a de que também não valeria sofrer o desgaste de concorrer com Lula, que deve ser candidato à reeleição. Com nome muito forte e ainda com a máquina pública federal na mão, Tarcísio teria poucas chances de derrotar o presidente, a princípio.

Ao mesmo tempo, a possibilidade de se reeleger como governador é grande. Ouvi de um aliado que o ex-ministro de Bolsonaro poderia assistir ao debate à presidência “de camarote’, sem que sua imagem sofra desgastes. O ideal seria esperar outro candidato que não seja Lula.

Os planos de Kassab, apesar de não confirmar, seria ser o candidato à vice na próxima eleição para o governo estadual, que hoje é Felício Ramuth, também do PSD. E mais. O desejo do atual secretário também é concorrer ao governo de São Paulo, em 2030.

Até lá, claro, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Mas vale ressaltar que o presidente do PSD já fez um movimento semelhante em 2006, quando herdou a Prefeitura de São Paulo do então prefeito José Serra que, apesar de ter assumido na época o compromisso de ficar até o final do mandato, deixou a vaga para o vice Kassab, para disputar o governo de São Paulo.

O tempo parece distante, no entanto, as conversas já estão rolando.

