Janones acusa Bolsonaro de arquitetar paralisação dos caminhoneiros

Um dos principais responsáveis pela campanha presidencial do agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes, o deputado federal pelo Avante André Janones mais uma vez publicou críticas a Jair Bolsonaro (PL). Acusou o presidente de orquestrar os movimentos dos caminhoneiros, que estão paralisando diversas rodovias do Brasil. Desde que perdeu a eleição, no último domingo, 30, em um segundo turno apertado, Bolsonaro não fez pronunciamentos e não ligou para o adversário para reconhecer a derrota. Mas seus apoiadores fizeram protestos em diversos locais do país, chegando a fechar estradas, insatisfeitos com o resultado das urnas.

Janones acusou o chefe do Executivo de ser o responsável por essas movimentações, em especial dos caminhoneiros. “Falei agora com as lideranças da greve dos caminhoneiros de 2018. Segundo eles os bloqueios não tem o apoio da categoria e são orquestradas por Bolsonaro, através de alguns infiltrados. Caso isso se confirme nas investigações, Bolsonaro pode ser preso antes de deixar o governo”, escreveu na rede social, para seus mais de 750 mil seguidores.

Falei agora com as lideranças da greve dos caminhoneiros de 2018. Segundo eles os bloqueios não tem o apoio da categoria e são orquestradas por Bolsonaro, através de alguns infiltrados. Caso isso se confirme nas investigações, Bolsonaro pode ser preso antes de deixar o governo. — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 1, 2022

Agora sim vitória completa, apanharam nas redes, nas urnas e nas ruas! — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 1, 2022