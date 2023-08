Janja reage a meme que compara Zanin a Mendonça: ‘Engraçado, mas trágico’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comentou um meme que compara Cristiano Zanin, recém-indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao ministro André Mendonça, o “terrivelmente evangélico” nomeado por Jair Bolsonaro.

Uma montagem publicada por um internauta no Twitter mostra uma foto de Zanin embaçada, seguida por um vídeo de Janja limpando os óculos. Com as lentes limpas, ela vê que a imagem era, na verdade, de Mendonça. A primeira-dama comentou a postagem com um emoji de uma mulher com as mãos no rosto. Depois, disse que o meme “é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico”.

Ex-advogado de Lula, Zanin virou alvo de críticas da esquerda por conta de posicionamentos em votações recentes no Supremo e tem sido comparado a Mendonça e Kassio Nunes Marques, magistrados indicados por Bolsonaro e mais conservadores. A temperatura aumentou ainda mais nesta semana, após o ministro dar o primeiro voto contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Ele também foi o único a votar contra a equiparação da LGBTfobia à injúria racial.

Quem foi que vez isso?

😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/YYvTYZi2Je — Andre Garça 🎧 (@AndreGarca) August 26, 2023

O meme é engraçado mas tb tem um tantinho de trágico — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 26, 2023