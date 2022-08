Janja negociou sua dívida com a Receita. Lula, não

Antes da campanha eleitoral, a esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, era procurada pela Justiça e pela Receita Federal para quitar determinados compromissos financeiros, conforme mostrou VEJA. Ela devia à Caixa, ao Fisco e a um condomínio de um prédio em Curitiba. Os oficiais de Justiça, por mais que procurassem, não a encontravam para notificá-la. A candidata a primeira-dama do país, agora, tomou a iniciativa de resolver as pendências.

Em um dos processos movidos pela Caixa Econômica Federal na Justiça Federal do Paraná contra Janja, em 2019, o banco cobrava dela 109 mil reais . Segundo a Justiça Federal, a mulher do ex-presidente renegociou e quitou essa dívida. Pelo acordo, Janja pagou 69,5 mil reais à Caixa e o processo foi extinto.

Em outro ação contra Janja, na qual o banco cobra desde 2018 uma dívida de 47 mil reais, a Caixa apresentou uma proposta no último dia 15 de agosto para quitação do débito com desconto e a consequente extinção do processo.

O dívida com o condomínio de Curitiba também já foi quitada.

A esposa do candidato petista também procurou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociar a dívida com o Imposto de Renda. Janja entrou em acordo com o Leão. Ela devia 112 mil reais, que serão pagos em 60 parcelas mensais.

Lula, por sua vez, continua com o nome inscrito na Dívida Ativa da União. Conforme mostrou VEJA, a Receita acusa o ex-presidente de crimes de sonegação, fraude e conluio. Ele tenta anular na justiça um processo em que o Fisco lhe cobra uma dívida de 1,3 milhão de reais. O petista declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 7,4 milhões de reais.