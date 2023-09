Jair Renan cria novo perfil no Instagram um dia após ser alvo de operação

Filho Zero Quatro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan criou um novo perfil no Instagram um dia depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, sob suspeita de envolvimento com um grupo que cometia crimes, como falsificar documentos para vender armas de fogo. A operação aconteceu no dia 24 agosto e mirou, além do caçula de Bolsonaro, o empresário e instrutor de tiro do Zero Quatro Maciel Carvalho, preso na mesma data.

Jair Renan criou a nova conta no Instagram no dia 25, logo após a polícia apreender seu celular e um HD, localizados em Balneário Camboriú (SC), onde vive atualmente. No perfil secundário, batizado como “@jairbolsonaro_jr”, ele fez apenas seis publicações de lá para cá. Para inaugurar o espaço, publicou uma foto abraçando o irmão, o senador Flávio Bolsonaro. “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”, escreveu.

No dia 17 de setembro, o Zero Quatro participou do Acampamento Farroupilha, uma festa tradicional em Santa Catarina. Lá, ele foi chamado a subir em um palco e, enrolado em uma bandeira do Brasil, foi apresentado ao público.

As postagens mostram Jair Renan participando de uma série de eventos em Santa Catarina, onde ele pretende disputar uma vaga de vereador nas eleições do ano que vem. O perfil tem pouco mais de 1400 seguidores.

Um dos motivos que justificaram a operação da polícia foi o fato de Zero Quatro ter se desfeito de uma empresa que tinha sede em Brasília — a Bolsonaro Jr Eventos. Em maio deste ano, VEJA revelou que ele não constava mais como proprietário da firma. O filho do ex-presidente informou que havia doado a empresa para Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, sócio de Maciel Carvalho, investigado pela polícia.