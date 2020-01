‘Iniciamos um noivado’, diz Bolsonaro sobre Regina Duarte

O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado da reunião que teve nesta tarde com a atriz Regina Duarte, convidada para chefiar a Secretaria da Cultura. “Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil”, escreveu em sua conta oficial no Twitter. “Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país”, acrescentou. O encontro, numa área reservada do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também teve a participação do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

A atriz aceitou passar por um período de testes e deve ir para Brasília já na próxima quarta-feira 22 para conhecer a estrutura do órgão. Segundo um comunicado da Secretaria de Comunicação do governo, Regina afirmou estar “noivando” com o governo.

Antes da reunião, ela fez uma postagem em seu Instagram em que chamava atenção para o fato de ter sido chamada para uma “conversa olho no olho” com Bolsonaro no dia em que o Rio comemora o feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade. “Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo”, escreveu. Ela afirmou acreditar que nada “acontece por acaso” e manifestou vontade de tirar um “aprendizado” do momento que está vivendo. “Vambora! Com muito amor no coração”, disse a atriz.