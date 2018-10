O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) oscilou dois pontos para mais e voltou a assumir a ponta na corrida ao governo paulista na pesquisa Ibope, segundo levantamento divulgado pelo instituto nesta quarta-feira (3). Ele aparece com 24%, seguido por Paulo Skaf (MDB), que caiu três pontos e agora tem 21%. Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, eles estão tecnicamente empatados.

A última vez que o tucano aparecia em primeiro no Ibope havia sido em 20 de agosto. Nos últimos três levantamentos, Skaf liderava, dentro da margem de erro. Doria tem tentado colar sua imagem à de Jair Bolsonaro (PSL), presidenciável que lidera as pesquisas de intenção de voto e tem crescido nas preferências do eleitor. Nesta semana, o tucano apareceu em vídeo ao lado de um apoiador do militar reformado que pede voto ao candidato à Presidência. Sua atitude irritou setores do PSDB.

O atual governador de São Paulo, Marcio França (PSB), subiu dois pontos e agora possui 14%. Ele já cresceu nove pontos no Ibope desde o início oficial das campanhas, mas ainda está distante de Doria e Skaf.

O petista Luiz Marinho oscilou dois pontos positivamente e chegou a 8%. Major Costa e Silva (DC) tem 3%. Os candidatos Professora Lisete (PSOL), Rogerio Chequer (Novo), Marcelo Candido (PDT), Prof. Claudio Fernando (PMN) e Rodrigo Tavares (PRTB) registraram 1% das intenções, cada um. Toninho Ferreira (PSTU) e Lilian Miranda (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 14%. Outros 11% não sabem ou não responderam.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Paulo Skaf e João Doria, o emedebista tem 37%, contra 36% do tucano. O ex-prefeito venceria o atual governador, Marcio França, com 38% a 34%. Já num cenário entre Skaf e França, o ex-presidente da Fiesp venceria com 40% contra 30% do pessebista.

A pesquisa Ibope ouviu 2.002 eleitores, entre 30 de setembro e 2 de outubro. Ela foi registrada da Justiça eleitoral sob os números SP-08219/2018 e BR-07211/2018. O nível de confiança é de 95%.