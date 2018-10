Além das intenções de voto para o primeiro turno, o Ibope divulgado nesta quarta-feira, 3, também mostra quatro cenários para o segundo turno das eleições presidenciais. Os testes opõem Jair Bolsonaro (PSL) a Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede).

Assim como no levantamento anterior, divulgado na última segunda-feira, 1º, Bolsonaro, líder na primeira parte da disputa, empata com Haddad e Alckmin dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais e é derrotado por Ciro. Marina, única candidata que o deputado vencia, agora está empatada tecnicamente com ele.

No confronto contra o petista, possibilidade mais forte conforme as pesquisas eleitorais, o candidato do PSL fica atrás numericamente, 43% a 41%, um empate técnico, com 12% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Na pesquisa anterior, Bolsonaro e Haddad apareciam empatados, com 42% para cada um.

No cenário que opõe Bolsonaro a Geraldo Alckmin também há empate, com o tucano numericamente à frente, 41% a 40%. Brancos e nulos somam 16% e indecisos, 3%. O Ibope da segunda-feira mostrava Alckmin com 42% e o capitão reformado do Exército com 39%.

Quando a adversária de Jair Bolsonaro é Marina Silva, ele tem 43% e ela, 39%, empate no limite da margem de erro. Brancos e nulos são 16% e há 2% de indecisos. Na pesquisa do dia 1º, Bolsonaro tinha 43% e Marina, 38%.

Diante de Ciro Gomes, Jair Bolsonaro é derrotado por 46% a 39%, com 13% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Na última segunda, o levantamento apontava 45% para o ex-ministro e 39% para o deputado.

Encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e a TV Globo, a nova pesquisa Ibope ouviu 3010 eleitores entre os dias 1º e 2 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08245/2018. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.