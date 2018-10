Na primeira pesquisa Ibope após a candidatura de Anthony Garotinho (PRP) ter sido barrada pela Justiça eleitoral, devido a uma condenação em segunda instância do ex-governador, a maioria dos candidatos ao governo do Rio cresceu ou oscilou positivamente, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (3).

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM), que lidera a corrida, oscilou dois pontos para mais e chegou a 26%. O senador Romário (Podemos), que na pesquisa anterior empatava com Garotinho com 16% das intenções, subiu três pontos e agora aparece com 19%.

Indio da Costa (PSD) subiu quatro pontos – ele agora tem 10%. Wilson Witzel (PSC) cresceu três pontos e registrou 7%. Tarcísio Motta (PSOL) passou de 4% para 6%. Marcia Tiburi (PT) foi de 3% para 5%. Pedro Fernandes (PDT) possui 3%, e Marcelo Trindade (Novo), 2%. Os candidatos André Monteiro (PRTB) e Dayse Oliveira (PSTU) têm 1%, cada um. Luiz Eugenio (PCO) não pontuou. Brancos e nulos somam 15%; Outros 5% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

Eduardo Paes ganharia de Romário no segundo turno, com 40% a 33%, segundo simulação do Ibope. Brancos e nulos somaram 23%; não souberam responder 3% dos eleitores.

O instituto ouviu 2.002 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa foi registrada sob os números RJ-04634/2018 e BR-02726/2018.