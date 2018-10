O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (17). Entre os estados com segundo turno pesquisados pelos institutos, Fernando Haddad (PT) lidera a disputa apenas no Rio Grande do Norte.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados onde o capitão da reserva aparece com mais de 60% dos votos válidos, são os três maiores colégios eleitorais do Brasil.

Considerando os votos válidos, que descarta brancos, nulos, indecisos e é o critério adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições, Bolsonaro tem 63% contra 37% de Haddad em São Paulo. A vantagem do presidenciável do PSL se mantém em Minas Gerais (62% x 32%), Rio de Janeiro (65% x 35%), Distrito Federal (70% x 30%). No Rio Grande do Norte, Haddad tem 57% dos votos válidos contra 43% de Bolsonaro.

Veja abaixo os resultados nos estados com segundo turno pesquisados pelo Ibope. Os números relativos ao Brasil são da pesquisa divulgada na segunda-feira.