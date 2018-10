Um homem foi preso neste domingo ao destruir uma urna eletrônica com o uso de uma marreta na cidade de Morro da Fumaça, no sul do estado de Santa Catarina. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, as mídias não foram afetadas, ou seja, os votos que haviam sido registrados antes da ocorrência não foram perdidos. A urna foi substituída por uma de contingência e a votação seguiu normalmente após a troca.

Segundo o TRE, foram registradas 94 ocorrências policiais até as 16h30 em Santa Catarina, com 37 prisões de eleitores. As infrações incluíram propaganda, boca de urna, desacato a autoridade e corrupção eleitoral. Também foram registradas 118 ocorrências com as urnas eletrônicas – 58 delas precisaram ser substituídas.