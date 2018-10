Neste domingo 7, brasileiros vão às urnas desde as 8h da manhã para eleger 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 54 senadores, 27 governadores e um presidente da República nas eleições de 2018. Ao todo, 147,3 milhões de pessoas estão aptas a votar. A partir das 17h, as sessões com votação encerrada imprimem os boletins de urna e é possível começar a apuração dos votos e a divulgação das pesquisas de boca de urna. Para a Presidência, a divulgação dos resultados só poderá ser feita a partir das 19h, quando for encerrada a votação no estado do Acre, que tem duas horas de fuso horário para a hora de Brasília.

Acompanhe ao vivo a apuração das eleições gerais de 2018

17:56 – Boca de Urna em MG: Vaga de Dilma ao Senado está em xeque

Pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada neste domingo indica um cenário diferente do que vinha sendo medido pelos institutos de pesquisa na disputa pelo Senado em Minas Gerais. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que liderava os levantamentos até então tem 15% dos votos declarados e está em quarto lugar na disputa. Ela está atrás de Rodrigo Pacheco (DEM) e Dinis Pinheiro (Solidariedade), empatados com 18%. Quem lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado em MG é Carlos Viana (PHS).

17:54 – Boca de Urna no PR: Ratinho Jr, do PSD, será eleito com 54%

O candidato do PSD, líder nas intenções de votos desde o começo do pleito, será eleito governador do Paraná com 54% no primeiro turno, segundo pesquisa de boca de urna do Instituto Ibope. Cida Borghetti, do PP, teve 18% e João Arruda do MDB, 12%. Também disputavam o petista Doutor Rosinha e Professor Piva, do PSOL.

17:39 – Boca de Urna em SP: Eduardo Suplicy (PT) cai e pode perder vaga no Senado

Major Olímpio (PSL) e Mara Gabrilli (PSDB) crescem e, a se confirmar o resultado, devem ser eleitos senadores. Eduardo Suplicy (PT), que liderou toda a corrida eleitoral, apareceu em terceiro lugar. A diferença acontece dentro da margem de erro.

17:25 – Primeira parcial no Rio Grande do Sul

José Ivo Sartori (MDB) – 41,93%

Eduardo Leite (PSDB) – 32,00%

Miguel Rossetto (PT) – 13,31%

Jairo Jorge (PDT) – 7,96%

Mateus Bandeira (Novo) – 4,20%

Roberto Robaina (PSOL) – 0,44%

Julio Flores (PSTU) – 0,16%

Paulo Medeiros (PCO) – 0,00%

Senador

Luis Carlos Heinze (PP) – 22,58%

Carmen Flores (PSL) – 18,90%

Beto Albuquerque (PSB) – 15,05%

Paulo Paim (PT) – 14,25%

José Fogaça (MDB) – 14,23%

Abigail Pereira (PCdoB) – 8,22%

Sandra Weber (SD) – 2,40%

Mario Bernd (PPS) – 2,23%

Ana Varela (Podemos) – 1,27%

Romer Guex (PSOL) – 0,31%

Marli Schaule (PSTU) – 0,30%

Cleber Soares (PCB) – 0,18%

João Augusto (PSTU) – 0,08%

Machado (DC) – 0,00%

Luiz Delvair (PCO) – 0,00%

Urnas totalizadas: 0,44%. Votos apurados: 34.444 (0,41%).

17:15 – Primeira parcial em Pernambuco

Paulo Câmara (PSB) – 60,48%

Armando Monteiro (PTB) – 28,97%

Dani Portela (PSOL) – 5,31%

Júlio Lóssio (Rede) – 2,76%

Maurício Rands (Pros) – 2,28%

Simone Fontana (PSTU) – 0,21%

Ana Patrícia Alves (PCO) – 0,00%

Urnas totalizadas: 0,04%. Votos apurados: 2.750.

17:11 – BOCA DE URNA NO RJ: Reviravolta com Witzel em primeiro lugar

Reviravolta no Rio de Janeiro. O juiz federal aposentado Wilson Witzel (PSC) aparece com mais do que o dobro das intenções de voto registradas na última pesquisa de opinião, com 39% das intenções de voto. Seguido por Eduardo Paes (DEM), com 21% e Tarcisio Motta (PSOL), com 15%. Margem de erro de três pontos percentuais.

17:04 – BOCA DE URNA EM SP: Skaf e França empatados em São Paulo

Pesquisa de boca de urna do instituto Ibope mostra Paulo Skaf (MDB) e Márcio França (PSB) empatados em segundo lugar, ambos com 21%. A diferença deve ser apertada na definição de quem enfrentará João Doria (PSDB) no segundo turno. Margem de erro de três pontos percentuais.

16:57 – Paris à esquerda

Em Paris, Ciro Gomes (PDT) foi o candidato mais votado, com 31,11% dos votos dos brasileiros que vivem na França. Na sequência, vieram Fernando Haddad (PT), com 25,8%, e Jair Bolsonaro (PSL), com 25,1%,

16:49 – Produtor fotografa urna e alerta para risco de voto de cabresto



Fotografar ou filmar cabine de votação é crime; Celso Athayde afirma que facilidade de infringir regra facilita controle das milícias. Leia também: Filho de Bolsonaro pede que se filme urna com problema, o que é crime.

16:40 – FALSO: Vídeo que mostra urna ‘preenchendo’ voto em Haddad é fruto de edição



Um vídeo em que a urna eletrônica autocompletaria o voto em Fernando Haddad (PT) apenas com a seleção da tecla 1 não é verdadeiro. A gravação foi impulsionada nas redes sociais pelo candidato ao Senado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PSL), adversário de Haddad na corrida presidencial.

16:35 – Onde já não dá mais para votar

Eleição presidencial já se encerrou em 71 dos 99 países. TSE informa que 500.727 eleitores brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar, número 41% maior do que em 2014.

Policiais militares realizam a segurança no entorno do prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília (DF). O TSE retoma o julgamento do processo que pode cassar abuso de poder político e econômico na eleição de 2014 pela chapa formada por Dilma Rousseff (PT) e Temer (PMDB) – 06/06/2017 Policiais militares realizam a segurança no entorno do prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília (DF). O TSE retoma o julgamento do processo que pode cassar abuso de poder político e econômico na eleição de 2014 pela chapa formada por Dilma Rousseff (PT) e Temer (PMDB) – 06/06/2017

16:32 – China

Em Xangai, na China, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) seria eleito no primeiro turno, com 103 votos. Bem distantes, João Amoêdo (Novo) teve 17 votos; Ciro Gomes (PDT), 16 votos; Geraldo Alckmin (PSDB), 13 votos; Fernando Haddad (PT) e Alvaro Dias (Podemos), 7 votos; Marina Silva (Rede), 5 votos; Cabo Daciolo (Patriota), 3 votos; José Maria Eymael (DC), 2 votos; Guilherme Boulos (PSOL) e Henrique Meirelles (MDB), um voto.

16:15 – Voto dos candidatos

Jair Bolsonaro – O candidato do PSL votou no Rio de Janeiro escoltado pela Polícia Federal e apostou que vai vencer a eleição no primeiro turno. “Dia 28 é praia”, comentou. Ele também disse que, se houver segundo turno, comparecerá a debates.

Fernando Haddad – O candidato do PT votou em São Paulo ao som de protestos contra e a favor à sua candidatura. O ex-prefeito de São Paulo também acenou aos adversários, em especial Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede), de olho em composições de segundo turno.

Ciro Gomes – O candidato do PDT votou em Fortaleza brincando sobre o resultado de países do exterior que já encerraram a votação. Ele citou os resultados da Nova Zelândia e da Austrália, onde ficou em segundo lugar.

Geraldo Alckmin – O candidato do PSDB votou em São Paulo se disse “confiante” em avançar para o segundo turno, apesar do resultado ruim das últimas pesquisas de intenção de voto. “Esse momento não é momento de análise política, é momento de aguardar o resultado das urnas”, completou..