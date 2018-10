Em entrevista a órgãos internacionais de imprensa na manhã desta quarta-feira (10), o candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) afirmou que está disposto a ir a uma enfermaria para debater com Jair Bolsonaro (PSL), com quem disputa o segundo turno. Recuperando-se de uma facada, o militar reformado foi recomendado por médicos a não ir a debates. Ele não vai participar do encontro da TV Bandeirantes inicialmente marcado para esta quinta-feira (11).

“O futuro do Brasil está em jogo e ninguém pode chegar à Presidência sem dizer o que vai fazer com o Brasil”, afirmou Haddad. Segundo ele, sua intenção é fazer uma “campanha propositiva” e “demarcar as diferenças” entre seu projeto e o “projeto que Bolsonaro representa”.

“Agora, a gente precisa participar de debate. Nosso receio é que ele busque subterfúgios para não debater. Estou disposto a ir até numa enfermaria debater com ele. Se precisar eu vou a uma enfermaria para debater o Brasil”, afirmou.

O petista também disse que iria “moderar o tom de voz” para não estressar o adversário. “Ele falou que não quer se estressar. Eu não vou estressar ele. Vou falar da forma mais calma possível, vou falar docemente. Não altero a voz nem olho pra ele, se ele ficar com muito receio. Faço o que ele quiser pra ele falar o que ele pensa e debater o país”, afirmou.

Vamos fazer uma campanha propositiva e demarcar as diferenças entre projetos. Agora, meu adversário precisa participar dos debates. Eu estou disposto a ir até uma enfermaria se for preciso para debater o Brasil. Ninguém pode ser eleito sem apresentar as suas propostas ao povo. — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) October 10, 2018

‘Sua hora vai chegar’

No Twitter, Bolsonaro respondeu: “Calma que sua hora vai chegar, marmita de corrupto preso”. Ele replicou mensagem de Carlos Bolsonaro, seu filho, que havia comentado a afirmação de Haddad dizendo que o petista “entende mesmo é de ir em presídio”, em referências às visitas do candidato do PT ao ex-presidente Lula, em Curitiba.

Calma que sua hora vai chegar, marmita de corrupto preso! https://t.co/h0zpB04Afk — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 10, 2018

Carlos Bolsonaro também afirmou que o pai perdeu 15 kg após o atentado e que os médicos “iniciaram uma forte alimentação protéica” para que, na próxima semana, ele “esteja preparado para atividades externas e de alto estresse”.