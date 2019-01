Governo tem de estar aberto para a imprensa, diz general Santos Cruz

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, disse que é preciso “estar aberto para a imprensa” e “fornecer todos os dados possíveis”. O discurso contraria o que tem sido dito pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), que constantemente ataca veículos e profissionais da imprensa.

“A maneira mais eficaz de se combater a corrupção, além das medidas de gestão, além do uso da tecnologia no controle dos gastos públicos, é a divulgação, é a publicidade. Tem que divulgar tudo o máximo que puder. Tem que estar aberto para a imprensa, tem que fornecer todos os dados possíveis. Tem que saber quanto é, o que que estão fazendo, qual é o prazo da obra, para onde que foi o dinheiro. Isso aí tem que ser absolutamente aberto e a gente conta com a imprensa para que ela faça essa divulgação”, declarou ao Portal Planalto.

Para Santos Cruz, “quanto mais você informar a população, mais mobilizada ela vai se manter” e a Presidência tem uma porta aberta para qualquer segmento social e para a imprensa.

O ministro afirmou, ainda, que não tem medo da exposição. “A principal mensagem de trabalho é a seriedade. E o norte é exatamente a confiança do povo no trabalho governamental. Para isso, nós vamos estar completamente expostos. Eu não tenho medo dessa exposição, todo mundo aqui vai estar exposto a todas as avaliações e informações que devem ser divulgadas”.

Ao falar sobre o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), uma de suas atribuições na pasta, o general disse que a iniciativa também depende de transparência. “Tem que ser completamente transparente e limpo o processo. Não pode haver a mínima desconfiança de qualquer coisa errada, de qualquer irregularidade. Senão, você perde a credibilidade. E isso aí é baseado em credibilidade. A pessoa só vai investir o dinheiro dela em um programa, em um projeto, que ela acredita que é absolutamente limpo”.

Bolsonaro e a imprensa

Sempre que possível, o presidente Jair Bolsonaro coloca em dúvida a isenção da imprensa quando não concorda com uma notícia ou alguma reportagem trata suas iniciativas de forma crítica. No sábado (5), Bolsonaro retuitou uma mensagem do presidente Donald Trump contra os veículos de comunicação críticos ao seu governo, publicada em 29 de outubro, em que chama a “mídia fake news” de inimiga do povo.

(Com Estadão Conteúdo)