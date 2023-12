Governo estuda lançar linha especial de crédito para microempresas

O ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB-SP), estuda lançar duas propostas que devem ser as maiores apostas dele na condução da pasta recriada pelo presidente Lula em setembro deste ano. A primeira delas é uma linha especial de crédito voltada para micro e pequenos empreendedores. A ideia será apresentada assim que o mandatário retornar da Confederência do Clima das Nações Unidas (COP28), em Dubai.

O outro projeto está em estágio mais avançado e conta a chancela do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), que, inclusive, já participou das discussões sobre esse tema. Trata-se de uma nova versão do programa “Desenrola Brasil”, lançado no meio do ano pelo governo Lula, agora dirigido a pessoas jurídicas.

No ministério de França, ele tem sido chamado de “Desenrola PJ”. O objetivo da proposta é criar alternativas para que micro e pequenas empresas quitem dívidas antigas. Pelas contas de técnicos do ministério, 41% de todos os microempreendedores individuais brasileiros estão inadimplentes.

Márcio França iniciou o governo Lula em outro cargo. Era ministro de Portos e Aeroportos até então, quando foi obrigado a ceder espaço para o presidente acomodar outros partidos em busca de governabilidade no Congresso. Hoje, a pasta de Portos e Aeroportos é ocupada por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). A troca não foi bem recebida pelo ministro

Continua após a publicidade

Em alguns eventos públicos que participou ao lado de Lula depois disso, não escondeu no semblante o mal estar com a decisão. Na época, o ministro estava empenhado no lançamento do programa “Voa Brasil”, que prevê a redução do preço das passagens aéreas e focado na população de baixa renda.

A mudança desagradou também dirigentes do PSB, um dos principais partidos da base governista dentro do arco de alianças de Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin também é filiado à legenda. O PSB comanda atualmente três pastas na Esplanada: o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Justiça e o Ministério do Empreendedorismo.