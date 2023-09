O simbólico gesto de Márcio França na posse fechada de ministros com Lula

A portas fechadas, sem transmissão ou a presença da imprensa, o presidente Lula assinou no fim da manhã desta quarta-feira os termos de posse dos ministros André Fufuca (Esportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), no seu gabinete no Palácio do Planalto. As fotos e um vídeo — editado — do “evento” foram divulgados pela Secom ao longo da tarde.

Uma cena em particular chamou a atenção para o descontentamento de França com as mudanças, já conhecido nos bastidores. Lula e os dois novos auxiliares aparecem sorrindo, fazendo sinal de positivo com o polegar das mãos, enquanto o ex-governador de São Paulo, desalojado do Ministério dos Portos e Aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho, do Republicanos, fez questão de colocar os braços para trás.

As imagens mostram ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, padrinho político de Fufuca no Ministério dos Esportes e correligionário do agora deputado licenciado no PP, se sentou ao lado de Lula enquanto o petista dizia estar “muito satisfeito com a conclusão que nós chegamos na montagem do governo”.

“Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita expectativa no Brasil. Então o Fufuca tem que saber que […] o esporte tem que ser muito cuidado, porque o esporte não só gera muita oportunidade de trabalho, mas gera saúde nas pessoas se a gente souber trabalhar direitinho”, comentou o presidente, que demitiu oficialmente a agora ex-ministra Ana Moser nesta quarta.

Sobre Silvio Costa Filho, Lula disse conhecê-lo há bastante tempo, porque é pernambucano como ele, e que o novo ministro tem tudo para crescer muito e fazer um bom trabalho.

Continua após a publicidade

“É um ministério que você vai herdar ele das mãos do Márcio”, comentou, lembrando que França, do PSB, “já é um companheiro de 40 anos de militância política”.

Pelas redes sociais, o novo ministro do Empreendedorismo disse que é “uma honra!” assumir o novo posto no governo federal e destacou que os negócios de pequeno porte geram sete de cada dez vagas CLT do país. “A missão dada pelo presidente Lula com o Ministério do Empreendedorismo da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte é estar ao lado de toda essa gente que faz a economia do Brasil girar!”, comentou, publicando uma foto ao lado do chefe, com o termo de posse em mãos.

Os negócios de pequeno porte geram 7 de cada 10 vagas CLT do país. A missão dada pelo presidente @LulaOficial com o Ministério do Empreendedorismo da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte é estar ao lado de toda essa gente que faz a economia do Brasil girar! Uma honra! 🇧🇷 pic.twitter.com/4VKqX26gSX — Márcio França (@marciofrancasp) September 13, 2023

Publicidade

Siga