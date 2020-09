Governador interino do Rio se encontrará com Guedes nesta quinta-feira

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), será recebido nesta quinta-feira, 3, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília. Na pauta do encontro, entre outras coisas, estará a renovação do Regime de Recuperação Fiscal do estado. A reunião marcará, na prática, o primeiro passo da reaproximação do governo Jair Bolsonaro com o Palácio Guanabara após o rompimento político entre o presidente e o governador afastado Wilson Witzel (PSC). A agenda de Castro com Guedes foi intermediada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do clã.

Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro têm conversado constantemente desde o inicio da crise envolvendo Witzel, investigado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro e alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Tanto Flávio quanto Castro se manifestaram nas redes sociais nos últimos dias e defenderam a volta do diálogo da família Bolsonaro com o governo fluminense. Em breve, o governador interino anunciará uma mudança total em seu secretariado.

O encontro de Cláudio Castro com o ministro Paulo Guedes se dará um dia depois de o colegiado do Superior Tribunal de Justiça(STJ) se manifestar contra ou a favor de manter Witzel afastado depois da decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, também analisará o pedido apresentado pela defesa de Wilson Witzel contra a liminar que o tirou do cargo.

Mesmo no comando do Palácio Guanabara provisoriamente, Cláudio Castro também é investigado. Na Operação Tris in Idem, o governador interino foi alvo de busca e apreensão, assim como o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), ambos na linha sucessória do governo. Todos negam irregularidades. A ação é um desdobramento das operações Placebo e Favorito e tem o objetivo de combater o desvio de dinheiro público, principalmente na área da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus.