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Política

Globo cancela debate após decisões da Justiça e desistência de Flávio

Emissora afirma que determinações do TSE e do STF alteraram regras acertadas com os partidos horas antes do encontro

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 20h46 | Atualizado em 1 out 2026, 21h28
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Globo cancela debate após decisões da Justiça e desistência de Flávio Priorize VEJA no Google

A TV Globo anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, o cancelamento do debate com candidatos à Presidência que ocorreria logo mais, às 21h30, na emissora. Em nota, o canal justificou a decisão citando decisões judiciais e defendeu que as medidas provocam “insegurança jurídica”. Pouco antes do cancelamento do encontro, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) havia anunciado a desistência de participar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não havia confirmado presença.

Segundo a emissora, uma decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu a um pedido da campanha de Lula e invalidou o trecho do regulamento que previa a manutenção do púlpito destinado a candidatos ausentes, identificado por uma placa com seu nome. A regra também permitia que os candidatos presentes formulassem, em uma das rodadas de tema livre, perguntas de 30 segundos sobre o que fariam ao concorrente que não comparecesse. A determinação proibiu a manutenção do púlpito de Lula e a formulação das perguntas previstas no regulamento.

A segunda decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do Solidariedade, e determinou a participação de Renan Santos (Missão) no debate. A emissora afirmou que havia convidado inicialmente os candidatos que, segundo sua interpretação das regras eleitorais, deveriam participar obrigatoriamente: Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Lula.

Na terça-feira, outra decisão judicial, do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, havia alterado o entendimento da Corte sobre a contagem da representação partidária no Congresso para fins de participação em debates e garantido a presença de Romeu Zema (Novo).

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Em nota, a Globo afirmou que as sucessivas decisões tomadas nas horas que antecederam o debate provocaram “insegurança jurídica” e, segundo a emissora, interferiram na liberdade dos veículos de comunicação para estabelecer as regras dos encontros eleitorais. Leia o comunicado da emissora na íntegra.

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