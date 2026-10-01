Gilmar Mendes garante participação de Renan Santos no debate da TV Globo

O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que o candidato a presidente Renan Santos (Missão) terá que participar do debate que a TV promoverá na noite desta quinta-feira.

Gilmar atendeu a uma solicitação do partido Solidariedade, em um processo sobre outro tema, e cassou uma decisão do presidente do TSE, Nunes Marques, que havia negado um pedido da campanha de Renan.

Um dos argumentos foi de que não faria sentido incluir Romeu Zema (Novo) — o que foi feito por decisão de Marques no TSE — e não o candidato do Missão, que está à frente nas pesquisas.

“Não parece ser legítimo admitir a participação de candidato situado em patamar inferior em termos de intenções de voto, um termômetro importante para fins de aferição da representatividade, e negar a participação de candidato mais bem posicionado”, avaliou Gilmar.

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O ministro também apontou um “comportamento contraditório” da emissora em incluir Renan em outras etapas da cobertura eleitoral, como entrevistas no G1 e na própria Globo, mas não convidá-lo para o debate.

“Esse comportamento da própria Rede Globo de incluir o candidato Renan Santos (Missão) em tratativas anteriores referentes aos eventos de exposição dos candidatos presidenciais gerou a legítima expectativa de sua participação também no debate, notadamente quando se considera que o referido candidato encontra-se atualmente em virtual terceiro lugar das pesquisas eleitorais realizadas. Há, no particular, comportamento contraditório da emissora”, declarou.

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Gilmar ainda ressaltou que as regras do evento já permitiam, em caso de desistência de algum dos participantes (como ocorreu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva), chamar o postulante que estivesse mais bem posicionado nas pesquisas, mas não estivesse entre os de participação obrigatória pela legislação eleitoral.

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