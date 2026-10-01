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Brasil

Leia a íntegra da nota em que a TV Globo anunciou o cancelamento do debate presidencial

Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) estavam nos estúdios da emissora no Rio

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 21h04
Cenário de estúdio de televisão com iluminação azul e detalhes em neon. No fundo, um telão exibe a palavra ELEIÇÕES e o logo da TV Globo. No chão, um mapa do Brasil em tons de azul claro e escuro, com reflexo do telão, e linhas geométricas conectando pontos
Estúdio em que candidatos participariam de encontro  (Globo News/Reprodução)
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A TV Globo anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, o cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026 diante de “duas notificações” relacionadas à realização do encontro entre os postulantes ao cargo máximo do país. O enfrentamento entre os presidenciáveis estava previsto para começar por volta das 22h. Antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia decidido não participar para ser entrevistado por um programa de podcast. Flávio Bolsonaro (PL) resolveu declinar horas antes. Uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), obrigou a emissora a incluir Renan Santos (Missão) do debate. “As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional”, disse trecho da nota da emissora.

Leia íntegra da nota

A Globo recebeu há pouco duas notificações relacionadas à realização do debate presidencial programado para esta noite, que interferem nas regras previamente acordadas, e decidiu por seu cancelamento.

A primeira é assinada pela ministra Stella Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, e atende a um pedido da coligação da candidatura de Lula, do PT, à Presidência do Brasil. A decisão torna inválido o item das regras do debate que trata de candidatos ausentes. A ata com as regras, assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito reservado a ele seja mantido vazio no cenário, com uma placa que o identifique. E que, numa das rodadas de tema livre do debate, os candidatos presentes que assim desejarem formulem, em trinta segundos, o que fariam ao candidato que não compareceu. A decisão da ministra Stella Aranha proíbe o púlpito com o nome de Lula e a formulação das perguntas que seriam feitas a ele.

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A segunda notificação recebida pela Globo esta noite é de uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e atende a um pedido feito pelo partido Solidariedade a respeito da participação no debate de Renan Santos, do Missão. As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em atendimento a essa regra, a Globo convidou para o debate os candidatos: Augusto Cury, do Avante; Flavio Bolsonaro, do PL; Ronaldo Caiado, do PSD; e Lula, do PT.

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Uma outra decisão, do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, na terça-feira, alterou entendimento do próprio TSE na contagem de parlamentares no Congresso para fins de debate e decidiu que Romeu Zema, do Novo, teria direito de participar do debate. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, proferida há pouco, determinou a participação do candidato Renan Santos no debate, mesmo o Missão, partido de Renan, tendo apenas um parlamentar no Congresso Nacional.

A Globo tem longa tradição na organização de debates eleitorais. Nosso propósito é promover a discussão de ideias para o Brasil e oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar projetos. Nosso dever é o de promover a democracia, mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates eleitorais. Por essa razão, a Globo decidiu cancelar o debate desta noite. No horário, será exibido o capítulo inédito da novela Quem Ama Cuida.

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