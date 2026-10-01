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Brasil

Ministra do TSE proíbe cadeira vazia e perguntas a Lula em debate da Globo

Estela Aranha concordou com pedido da campanha do presidente, que decidiu não comparecer, e viu chance de 'situação de desequilíbrio entre os participantes'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 19h01
Mulher de cabelos escuros, óculos e expressão séria, vestindo toga preta sobre blusa branca, sentada em cadeira vermelha, atrás de uma bancada de madeira, em ambiente com fundo vermelho
A ministra Estela Aranha, durante sessão do TSE  (Leobark Rodrigues/TSE)
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Ministra do TSE proíbe cadeira vazia e perguntas a Lula em debate da Globo Priorize VEJA no Google

A ministra Estela Aranha, do TSE, proibiu a TV Globo de exibir uma cadeira vazia com o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o debate com os candidatos a presidente, que será realizado na noite desta quinta-feira. Também estão vedadas perguntas direcionadas a Lula.

A decisão atendeu a um pedido da campanha do presidente, que decidiu não comparecer ao debate.

Estela Aranha afirmou que a regra poderia “criar situação de desequilíbrio entre os participantes, conferindo espaço autônomo para referências a candidato ausente sem observância da dinâmica dialética que caracteriza o instituto do debate eleitoral”.

A ministra ainda afirmou que a cláusula tem um “aparente intuito de compelir os candidatos a comparecer ao debate”, o que seria contrário à participação opcional, garantida em lei.

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