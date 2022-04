Giro VEJA: Bolsonaro fala pela primeira vez sobre compra de Viagra

A compra de Viagra pelas Forças Armadas foi tema de almoço do presidente Jair Bolsonaro com pastores das igrejas evangélicas, ocorrido nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o presidente tratou de minimizar a aquisição do medicamento, autorizada pelo Ministério da Defesa.”As Forças Armadas compram Viagra para combater a hipertensão arterial e, também, as doenças reumatológicas. Foram trinta e poucos mil comprimidos para o Exército, 10 mil para a Marinha e eu não peguei da Aeronáutica, mas deve perfazer o valor de 50 mil comprimidos. Com todo o respeito, isso é nada…Obviamente, muito mais usado pelos inativos e pensionistas”, afirmou. O escândalo do Viagra, que tomou as redes sociais, é o destaque do Giro Veja.