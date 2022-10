Genial/Quaest: Haddad, Castro e Zema lideram disputas a governador

Pesquisa Genial/Quaest divulgada neste sábado (1º), na véspera da eleição, indica os cenários da disputa pelo governo dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além da corrida pelo Senado. O levantamento usa apenas os votos válidos, que não levam em conta brancos, nulos e indecisos.

Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) lidera a disputa, com 36% dos votos válidos, apenas dois pontos à frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 34%. Rodrigo Garcia (PSDB), em terceiro lugar, tem 24%.

No Senado, Márcio França (PSB) e Marcos Pontes (PL) aparecem empatados com 39% dos votos válidos, seguidos por Edson Aparecido (MDB), com 6%, e Janaína Paschoal (PRTB), com 5%.

No Rio de Janeiro, o atual governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) tem 48%, contra 32% de Marcelo Freixo (PSB) e 10% de Rodrigo Neves (PDT). Romário aparece como favorito ao Senado, com 44% das intenções de votos, contra 19% de Clarissa Garotinho (União) e 16% de Alessandro Molon (PSB).

Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) aparece com 55% dos votos válidos. Alexandre Kalil (PSD), está em segundo, com 37%. No Senado, a situação é mais apertada, com Cleitinho Azevedo (PSC) tem 37% das intenções, e Alexandre Silveira (PSD), tem 35%.

Foram ouvidas 2 mil pessoas em cada um dos três Estados, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, distribuídas em 239 municípios, e os dados foram coletados por meio de entrevistas feitas face a face. O levantamento, que tem nível de confiança de 95%, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números SP-02154/2022 e BR-00312/2022, MG-09972/2022 e BR-07783/2022, RJ-05821/2022 e BR-07190/2022.