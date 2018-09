O filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, divulgou na manhã deste sábado, 8, em sua conta no Twitter, uma foto do presidenciável sentado em uma poltrona na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O candidato do PSL à Presidência da República foi esfaqueado em um ato de campanha na última quinta-feira, em Juiz de Fora (MG), e tem “boas condições clínicas”, segundo o hospital.

De acordo com Flávio, que é deputado estadual no Rio de Janeiro e candidato ao Senado, Jair Bolsonaro começou a fazer sessões de fisioterapia. “Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia. Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!”, escreveu o filho de Bolsonaro.

Na imagem publicada por Flávio, Bolsonaro aparece fazendo seu tradicional gesto de imitar armas com os dedos polegar e indicador das mãos.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), outro filho do presidenciável, foi questionado por jornalistas na entrada do Albert Einstein sobre o gesto feito pelo pai na foto e disse que não vê “nada que possa gerar violência”.

“É um sinal dele, uma marca registrada dele, devido à sua posição contra o desarmamento. Não vejo nada de prejudicial ou de alguma coisa que possa gerar violência”, afirmou o parlamentar.

No boletim divulgado hoje pela manhã, a equipe médica responsável pelo atendimento a Bolsonaro no Albert Einstein informou que o presidenciável seria “movimentado do leito para a poltrona”, mas não falou em exercícios.

Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia.

Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!

Pessoal do Rio de Janeiro, amanhã (domingo), às 11:00, no posto 6, tem ato pela vida de Bolsonaro, em Copacabana.

Em breve mais detalhes, tá ok?! pic.twitter.com/BMexyACPCo — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 8, 2018

Ainda conforme o boletim, o presidenciável se mantém em “consciente e em boas condições clínicas”, mesmo quadro informado ontem, e não tem sinais de infecção, possibilidade que preocupava os médicos por ter havido vazamento de massa fecal na cavidade abdominal dele.

“Os exames de imagem e laboratoriais realizados durante a avaliação médica mostram resultados estáveis. Encontra-se em boas condicões cardiovascular e pulmonar, sem febre ou outros sinais de infecção. Mantem jejum oral, recebendo nutrientes por via endovenosa”, informa o boletim, assinado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo, o clínico e cardiologista Leandro Echenique e o superintendente do hospital, Miguel Cendorogio.