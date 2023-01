Filho de Lula defende antiga estrela vermelha do PT no jardim do Alvorada

Em abril de 2004, a então primeira-dama Marisa Letícia, esposa de Lula que faleceu em 2017, mandou fazer um jardim de sálvias vermelhas no gramado do Palácio da Alvorada, em forma de estrela do PT, o partido do marido. Na época, após a polêmica, a assessoria da Presidência informou que o canteiro tinha sido iniciativa dos próprios jardineiros contratados pelo governo do Distrito Federal, mas o governo local desmentiu a informação.

A obra de Dona Marisa foi criticada por desfigurar o projeto original de Brasília, cidade que é Patrimônio Cultural da Humanidade, título concedido pela Unesco em 2008. O Instituto dos Arquitetos do Brasil considerou um “desrespeito” a confecção de um jardim no Alvorada em forma de símbolo do PT. O projeto do desenho original do jardim do Alvorada foi um presente do imperador Hiroito, do Japão, ao presidente Juscelino Kubitschek, que inaugurou a capital e foi o primeiro morador do palácio.

Neste sábado, a polêmica da estrela do PT no Alvorada voltou às redes sociais. O filho mais novo do presidente Lula, o preparador físico Luis Claudio Lula da Silva, reproduziu mensagem de uma página criada especialmente para reverenciar a figura de dona Marisa Letícia. A página “Saudades D. Marisa” diz que a primeira-dama amava o jardim do Alvorada e fez a “linda homenagem aos trabalhadores no gramado” ao constuir o jardim em forma de estrela do PT. “Foi muito perseguida pela imprensa, mas era o povo no Palácio”, diz a mensagem da página “Saudades D. Marisa”, reproduzida pelo filho de Lula.

A mensagem do filho de Lula foi curtida por internautas, mas também foi criticada. Um dos críticos do filho o presidente afirmou: “Nada a ver, o Palácio é do povo, não do Partido dos Trabalhadores. Os presidentes e suas famílias são inquilinos do Palácio, os presidentes passam e o Palácio fica”.

Luís Claudio tem chamado a atenção nas redes sociais desse que o pai voltou ao centro do palco político. Ele tem feito militância nas redes sociais e não economiza provocações aos adversários bolsonaristas, muitas vezes com baixarias. Em mensagens divulgadas, Luís Claudio compara a militância bolsonarista a gado, na contramão do pai, que tenta pregar a paz e a reconciliação para governar neste momento turbulento pelo qual passa o país, de muita polarização política e protestos.