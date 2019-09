Felipe Neto receberá a Medalha de Mérito Legislativo da Câmara

A Câmara dos Deputados indicou o influenciador digital, empresário e escritor Felipe Neto para receber a Medalha de Mérito Legislativo da Casa. A mais importante e mais alta condecoração da esfera protagonizou uma ação inédita ao agraciar um influenciador – oposição ao governo – com a comenda.

“Ação de coragem e posição de liderança num cenário conturbado e marcado por tentativa de calar a diversidade com base em censura deve ser reconhecida e aplaudida. Seu imediato censo de justiça lhe fez agir em prol da democracia. Colocou-se na mira de preconceituosos irracionais, ditos nacionalistas e defensores do bom costume – que só sabem espalhar o medo e o ódio. Entretanto, não o fez parar a luta pelo bem maior: a garantia de dias melhores e mais justos a todos”, afirmou o ofício encaminhado e assinado pelo Deputado Federal e Segundo Secretário da Câmara dos Deputados, Mário Heringer.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 20 de novembro.

“Estou passando por tantos ataques nesse momento, tanta violência e agressões virtuais, que ser agraciado com a medalha mais importante do poder Legislativo é uma honra e uma alegria indescritíveis. Isso me ajuda a reunir mais forças e a ter cada vez mais certeza de que estou no caminho certo. No caminho da luta pelo amor, pela união e pela diversidade e liberdade de expressão. Além disso, essa medalha é muito simbólica e emblemática, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam e afirmam, não é a política que está contra mim. São justamente alguns grupos reacionários e extremistas que não representam a classe política do país em sua totalidade que vem me ameaçando e me atacando com mentiras descabidas, no intuito de destruir a minha imagem. Só posso dizer que estou muito feliz e honrado com essa indicação, e isso só foi possível, sem dúvida alguma, graças ao apoio incondicional da maioria das pessoas de diversos âmbitos de atuação, que estiveram ao meu lado e se uniram nessa luta comigo. Muito obrigado!”, disse Felipe Neto.