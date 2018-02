Famoso pela Lava Jato, ‘Japonês da Federal’ se aposenta

Famoso pelas aparições ao lado dos presos mais notáveis da Operação Lava Jato, o agente da Polícia Federal Newton Ishii, o “Japonês da Federal”, se aposentou. A portaria com a concessão do benefício foi publicada no Diário Oficial e é datada de 22 de fevereiro. Segundo a PF, ele já deixou o cargo.

O empresário Marcelo Odebrecht, o ex-deputado Pedro Corrêa e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, entre outros alvos da investigação que apura desvios na Petrobras, estão entre aqueles que foram escoltados por Ishii ao cárcere da PF em Curitiba – origem e base da operação.

Com a imagem muitas vezes atrelada às ações da Lava Jato, o agora agente aposentado chegou a inspirar marchinhas e máscaras no carnaval de 2016. “Ai meu Deus, me dei mal, bateu na minha porta o Japonês da Federal”, diz uma das músicas.

Ishii, porém, também tinha suas pendências judiciais. Em 2009, foi condenado por corrupção e descaminho por supostamente facilitar entrada de produtos contrabandeados do Paraguai. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou a referendar a decisão de primeira instância, rejeitando recurso de Newton Ishii.