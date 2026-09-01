Vorcaro diz ter ‘dívida de vida’ com Moraes: ‘Estamos juntos sempre’

Em mensagens descobertas pela Polícia Federal, o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro diz ao ministro do STF Alexandre de Moraes que “tem uma dívida de vida” com ele e com a família dele.

“Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros, amigos que dependem de nós têm uma dívida de vida contigo e com sua família. Muito obrigada por tudo. Agora é continuar na pegada para conseguir concluir, se Deus quiser”, diz o banqueiro.

A PF não conseguiu verificar as respostas do ministro. Vorcaro escrevia as mensagens no aplicativo “Notas” do celular, tirava prints e enviava a Moraes como imagens de visualização única. Como o celular de Vorcaro foi apreendido, é possível verificar quais eram as mensagens do lado dele, mas não as do ministro.

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A mensagem foi enviada no dia 14 de novembro de 2025, três dias antes da primeira prisão de Vorcaro.

O relatório da Polícia Federal mostra que o banqueiro e o ministro tinham contato ao menos desde janeiro de 2024, quando a esposa de Moraes, Viviane, enviou a Vorcaro um contrato de prestação de serviços. A investigação da PF mostrou que o ministro editou esse documento.

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Desde aquela data, mensagens entre Vorcaro e o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro Fábio Faria mostram combinações de encontros e jantares em várias cidades, como São Paulo, Brasília e Campos do Jordão (SP).

A partir de outubro de 2025, o relatório mostra uma intensa troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes. O banqueiro diz saber de ações do Banco Central e pede interferência do ministro, além de intermediação com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. “Não conseguimos reverter isso com Paulo ou Andrei? Muita sacanagem isso”, escreveu Vorcaro a Moraes em outra mensagem, em 15 de novembro.