Mendonça manda PGR se manifestar sobre mensagem de Vorcaro que cita ‘Andrei’ e ‘Paulo’

O ministro André Mendonça mandou a PGR de Paulo Gonet se manifestar sobre uma mensagem em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cobra proteção de órgãos de investigação como a Polícia Federal e a própria Procuradoria.

Na mensagem em questão, o dono do Banco Master fala com o interlocutor sobre a necessidade de que “Paulo” e “Andrei” atuem nessa espécie de blindagem.

No material enviado pela Polícia Federal ao ministro do STF, os investigadores apontam “Paulo” como sendo Paulo Gonet, chefe da PGR, e “Andrei” como sendo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O interlocutor de Vorcaro na conversa, segundo a Polícia Federal, é o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Mendonça deu cinco dias para que a PGR analise o material. O caso foi revelado pelo site Metrópoles e o Radar confirmou a existência da ordem do ministro.