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Brasil

Mendonça manda PGR se manifestar sobre mensagem de Vorcaro que cita ‘Andrei’ e ‘Paulo’

Segundo investigação da Polícia Federal, o dono do Banco Master se referia ao chefe da própria PF e ao chefe da PGR na conversa com Alexandre de Moraes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h19
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata azul, veste uma toga preta e está sentado em uma cadeira de couro mostarda em um ambiente formal. Ele olha para frente com expressão séria, as mãos apoiadas sobre a mesa de madeira à sua frente, onde há um microfone e objetos de escritório
O ministro André Mendonça, do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Mendonça manda PGR se manifestar sobre mensagem de Vorcaro que cita ‘Andrei’ e ‘Paulo’ Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça mandou a PGR de Paulo Gonet se manifestar sobre uma mensagem em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cobra proteção de órgãos de investigação como a Polícia Federal e a própria Procuradoria.

Na mensagem em questão, o dono do Banco Master fala com o interlocutor sobre a necessidade de que “Paulo” e “Andrei” atuem nessa espécie de blindagem.

No material enviado pela Polícia Federal ao ministro do STF, os investigadores apontam “Paulo” como sendo Paulo Gonet, chefe da PGR, e “Andrei” como sendo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O interlocutor de Vorcaro na conversa, segundo a Polícia Federal, é o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Mendonça deu cinco dias para que a PGR analise o material. O caso foi revelado pelo site Metrópoles e o Radar confirmou a existência da ordem do ministro.

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