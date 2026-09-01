Escritório de esposa de Moraes confirma que ministro ajudou a elaborar contrato com Vorcaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), analisou o contrato de prestação de serviços que o escritório Barci de Moraes, da sua esposa, fez com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi revelada por reportagem de O Estado de S. Paulo e confirmada pela assessoria de imprensa da própria banca de advocacia (leia a íntegra da nota ao final).

As digitais do ministro no contrato feito entre o escritório de sua esposa e Vorcaro teriam sido encontradas pela Polícia Federal após periciar o celular do banqueiro. Esse contrato teria o valor de R$ 131 milhões. O Barci de Moraes é chefiado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

Em nota, além de confirmar a intervenção do magistrado, o escritório diz que não há nada de ilícito na conduta do ministro. Segundo a banca, ele teria apenas analisado a “existência de impedimentos legais para a contratação”, por conta do vínculo com o Supremo. O posicionamento também afirma que Moraes não tem nenhum caso do Master sob sua relatoria, nem mesmo na Turma da qual ele faz parte.

Trechos das investigações da Polícia Federal também mostram que Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da sua prisão. O banqueiro teria perguntado a Mores se “Galípolo tá sabendo”, se conseguimos fazer algo” e “acha que segunda já tenho que estar fora?”. Essas mensagens teriam sido trocadas antes da primeira prisão de Vorcaro, no dia 17 de novembro do ano passado, uma segunda-feira de noite. Ele foi detido pela PF enquanto tentava embarcar em um jato particular rumo a Malta e depois para Dubai, nos Emirados Árabes. Ele estava tentando vender o Master.

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Outro trecho dessa mesma investigação mostra que Vorcaro autorizou cartões de crédito para os dois filhos do ministro. O limite de cada um seria de R$ 300 mil. Essas investigações foram enviadas ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF.

Leia a íntegra da nota do escritório Barci de Moraes

Em virtude da abrangência do pedido de contratação de prestação de serviços advocatícios pelo Banco Master ao Barci de Moraes, o setor de compliance do escritório, como faz em outros casos semelhantes, solicitou informações ao Ministro Alexandre de Moraes, na condição de marido da sócia diretora do referido escritório, sobre a eventual existência de impedimentos legais para a contratação nos termos propostos na minuta contratual, tais como ações no STF sobre sua relatoria ou mesmo participação em julgamentos de interesse do possível cliente. Diante da inexistência de previsão de atuação no STF ou de qualquer impedimento legal, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes jamais julgou qualquer causa envolvendo o Banco Master, o contrato foi assinado e os serviços advocatícios devidamente prestados.