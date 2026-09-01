Vorcaro questionou Moraes sobre fuga do país: ‘Acha que segunda tenho que estar fora?’

O relatório da Polícia Federal sobre provas colhidas na investigação do escândalo do Banco Master mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro trocou mensagens, segundo a PF, com o ministro Alexandre de Moraes, sobre diferentes assuntos.

Num dos registros encontrados pelos investigadores no celular do banqueiro, a conversa com o ministro do STF era sobre a iminência da prisão do banqueiro, que seria ordenada pelo juiz Ricardo Leite 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

Vorcaro, que seria preso na segunda-feira seguintes ao registro das mensagens, segundo os investigadores, citou o juiz que ordenou sua prisão e consultou Moraes se “Galipolo tá sabendo”, se “conseguimos fazer algo” e, a última dúvida do banqueiro, se Moraes “acha que segunda já tenho que estar fora?”.

As mensagens foram reveladas pelo Estadão e confirmadas pelo Radar. Quarenta e oito horas depois, na noite de 17 de novembro, segunda-feira, o banqueiro foi preso pela PF quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Malta e, depois, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde buscava concretizar a venda do Banco Master. Para investigadores, pretendia fugir do País.

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A PF diz que Vorcaro adotava um método para conversar com Moraes pelo WhatsApp. Ele escrevia a mensagem no bloco de notas do celular, tirava print e depois mandava com visualização única para Moraes. O ministro visualizava, respondia, mas as mensagens foram apagadas, restando recuperadas apenas as notas que Vorcaro fazia para se comunicar com o magistrado, segundo a PF.

“O próximo passo foi identificar os usuários atribuídos aos respectivos terminais telefônicos citados. Em pesquisa nos dados extraídos do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO, foi possível esclarecer que o terminal está atribuído ao contato salvo como “Alexandre de Moraes BRASILIA”, diz a PF. “Ou seja, os dados do sistema apontam que, segundos após dar um

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screenshot das notas, DANIEL VORCARO envia uma mensagem de WhatsApp a “Alexandre de Moraes BRASILIA”, segue a PF.