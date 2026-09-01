🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Vorcaro questionou Moraes sobre fuga do país: ‘Acha que segunda tenho que estar fora?’

Banqueiro conversou com o ministro do STF sobre possível saída do país antes de operação que resultaria na prisão dele

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 12h39 | Atualizado em 1 set 2026, 14h53
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master -  (./Reprodução)
Continua após publicidade
Vorcaro questionou Moraes sobre fuga do país: ‘Acha que segunda tenho que estar fora?’ Priorizar nos meus resultados Google

O relatório da Polícia Federal sobre provas colhidas na investigação do escândalo do Banco Master mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro trocou mensagens, segundo a PF, com o ministro Alexandre de Moraes, sobre diferentes assuntos.

Num dos registros encontrados pelos investigadores no celular do banqueiro, a conversa com o ministro do STF era sobre a iminência da prisão do banqueiro, que seria ordenada pelo juiz Ricardo Leite 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

Vorcaro, que seria preso na segunda-feira seguintes ao registro das mensagens, segundo os investigadores, citou o juiz que ordenou sua prisão e consultou Moraes se “Galipolo tá sabendo”, se “conseguimos fazer algo” e, a última dúvida do banqueiro, se Moraes “acha que segunda já tenho que estar fora?”.

As mensagens foram reveladas pelo Estadão e confirmadas pelo Radar. Quarenta e oito horas depois, na noite de 17 de novembro, segunda-feira, o banqueiro foi preso pela PF quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Malta e, depois, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde buscava concretizar a venda do Banco Master. Para investigadores, pretendia fugir do País.

Siga
Continua após a publicidade

A PF diz que Vorcaro adotava um método para conversar com Moraes pelo WhatsApp. Ele escrevia a mensagem no bloco de notas do celular, tirava print e depois mandava com visualização única para Moraes. O ministro visualizava, respondia, mas as mensagens foram apagadas, restando recuperadas apenas as notas que Vorcaro fazia para se comunicar com o magistrado, segundo a PF.

“O próximo passo foi identificar os usuários atribuídos aos respectivos terminais telefônicos citados. Em pesquisa nos dados extraídos do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO, foi possível esclarecer que o terminal está atribuído ao contato salvo como “Alexandre de Moraes BRASILIA”, diz a PF. “Ou seja, os dados do sistema apontam que, segundos após dar um

Continua após a publicidade

screenshot das notas, DANIEL VORCARO envia uma mensagem de WhatsApp a “Alexandre de Moraes BRASILIA”, segue a PF.

Captura de tela de um texto em português com fundo branco e letras pretas, exibindo cinco frases: Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo., Aquele mesmo juiz Ricardo?, E o Galipolo ta sabendo?, Conseguimos fazer algo?, Acha que segunda ja tenho que estar fora?. Na parte inferior, uma barra cinza com a palavra Metadados e ícones de pinos e setas
(PF/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Banco Master
Daniel Vorcaro
PF - Polícia Federal
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).