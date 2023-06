Estado de saúde de Roberto Jefferson é muito grave, segundo defesa

O ex-deputado Roberto Jefferson levou um tombo dentro da cela do presídio no Rio de Janeiro e seu estado de saúde é gravíssimo, com risco de vida. Há suspeita de traumatismo craniano. Preso desde outubro do ano passado, Jefferson perdeu muito peso. Em novembro, ele pesava 74 quilos e hoje está com 57,5 quilos.

No início da tarde de hoje, Jefferson aguardava autorização judicial para fazer exames fora da prisão. Ele teria desmaiado antes de cair. Jefferson está passando por um período de depressão. Jefferson está desorientado e, segundo sua defesa, está “muito, muito mal”. Hoje, a esposa de Jefferson gravou um vídeo chorando, pedindo socorro para o marido.

Um laudo da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio mostra que Jefferson está com um quadro de confusão mental, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes, está desidratado tem se recusado a se alimentar. O laudo mostra que Jefferson estaria fazendo uso irregular de medicamentos, em decorrência do seu estado mental debilitado.

“A perda ponderal do paciente pode ser decorrente do quadro de depressão, agudização do hipotireoidismo devido a uso irregular de Levotiroxina ou ainda por conta de recidiva de Neoplasia”, diz trecho do laudo, segundo informou a defesa de Jefferson.

O ex-deputado foi preso em outubro, após efetuar cerca de 50 tiros e arremessar granadas em policiais federais que cumpriam mandado de prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Um dos advogados que já defendeu Jefferson disse a VEJA que a prisão dele é resultado de uma injustiça, pois o caso deveria tramitar na Justiça comum. Jefferson não tem prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, pois não é mais parlamentar.