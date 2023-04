‘Esse moleque é ótimo’, diz Gilberto Carvalho sobre seu sucessor

Amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva há mais de quatro décadas e um dos fundadores do PT, o ex-chefe do gabinete presidencial Gilberto Carvalho endossa o nome de Marco Aurélio Santana Ribeiro como seu substituto no Palácio do Planalto. Marcola, como é conhecido, tem sido alvo de críticas por parte de aliados que veem nele uma barreira que impede o acesso ao presidente.

“Esse moleque é ótimo. Estou muito feliz que tenha sido escolhido para meu lugar no Palácio alguém tão competente”, disse Gilberto, ex-ocupante do cargo nos dois primeiros governos do petista. Conforme mostrou VEJA esta semana, Marcola, como é chamado pelos mais íntimos, exerce a função de “guardião” do mandatário, cuidando da agenda pessoal e dos compromissos oficiais do presidente.

Para Gilberto Carvalho, a escolha do nome de Marcola, que tem apenas 37 anos, e de outros integrantes da linha de frente do governo faz parte de um projeto de renovação dos quadros que foi anunciado por Lula. Ele próprio já tinha combinado com Lula durante a campanha presidencial que não ocuparia mais a função. “Eu nem vinha mais para o governo. Tinha pedido para continuar na Escola de Formação do PT”, disse.

O ex-chefe do gabinete assumiu a discreta Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho, a convite do ministro do Trabalho, Luiz Marinho – missão que para Gilberto não é menos nobre do que qualquer outra na Esplanada –, mas continua mantendo contatos com Lula no Palácio do Planalto. “Tenho uma relação fraterna com o presidente”, lembra ele.