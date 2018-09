O candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, subiu quatro pontos em relação à pesquisa Ibope feita no mês passado e aparece na frente de João Doria (PSDB), com 22% ante 21% do tucano, em levantamento divulgado nesta segunda-feira (10).

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. É o primeiro levantamento do instituto após o início do horário eleitoral na televisão.

O ex-prefeito de São Paulo, que tinha 20% na pesquisa Ibope feita entre 17 e 19 de agosto, subiu um ponto percentual. O atual governador do estado, Marcio França (PSB), registrou 8% (tinha 5%), e Luiz Marinho aparece com 5% (contra 4% do levantamento de agosto).

Major Costa e Silva (DC) tem 2% –ante 3% da pesquisa anterior. Professora Lisete, do PSOL, também caiu um ponto percentual. Ela registrou 1% –tinha 2% em agosto. Os candidatos Marcelo Candido (PDT), Prof. Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB), Toninho Ferreira (PSTU) e Rogerio Chequer (Novo) registraram 1% cada um.

Brancos e nulos somam 24% (contra 29% do Ibope anterior); outros 13% responderam não saber ou não responderam –eram 15% em agosto.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo. Foram ouvidos 1.512 eleitores, entre 7 a 9 de setembro.

Segundo turno

O Ibope também simulou um cenário de segundo turno entre Skaf e Doria. O candidato do MDB venceria com 41% das intenções de voto, contra 32% do tucano. Brancos e nulos somam 21%; outros 7% não souberam responder ou não responderam.

Pesquisa Ibope divulgada em 10 de setembro

Paulo Skaf (MDB) – 22%

João Doria (PSDB) – 21%

Marcio França (PSB) – 8%

Luiz Marinho (PT) – 5%

Major Costa e Silva (DC) – 2%

Professora Lisete (PSOL) – 1%

Marcelo Candido (PDT) – 1%

Prof. Claudio Fernando (PMN) – 1%

Rodrigo Tavares (PRTB) – 1%

Toninho Ferreira (PSTU) – 1%

Rogerio Chequer (Novo) – 1%

Edson Dorta (PCO) – 0%

Brancos/nulos – 24%

Não sabe/Não respondeu – 13%

Registro no TRE: SP-09401/2018 / Registro no TSE: BR-07387/2018