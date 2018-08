O senador Antonio Anastasia, do PSDB, lidera a corrida para o governo de Minas Gerais com dez pontos porcentuais de diferença para o segundo colocado, o atual governador Fernando Pimentel (PT), segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 29, a primeira feita pelo instituto no estado. O tucano aparece com 24% das intenções de voto, e o petista, com 14%.

Os dois candidatos polarizam a eleição em Minas após o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda retirar sua candidatura e anunciar sua desfiliação do PSB. Lacerda tinha sido escolhido candidato em convenção estadual do partido, mas um acordo nacional entre o PSB e o PT barrou suas pretensões. Ele chegou a insistir no registro de sua chapa, mas voltou atrás alegando evitar “insegurança jurídica” nas eleições, pois sua candidatura dependeria de decisão da Justiça eleitoral.

Os candidatos João Batista Mares Guia (Rede) e Romeu Zema (Novo) possuem apenas 3% das intenções de voto, cada um. Dirlene Marques, do PSOL, registrou 2%. Alexandre Flach (PCO) e Adalclever Lopes (MDB) marcaram 1% cada um. Claudiney Dulim, do Avante, e Jordano Metalúrgico, do PSTU, não chegaram a 1% das citações. Brancos e nulos somam 32%, e outros 19% não souberam opinar ou não responderam.

Senado

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), afastada da Presidência em 2016, lidera a corrida para o Senado em Minas, com 22% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope. A petista está em posição confortável no levantamento, já que duas vagas serão preenchidas neste ano.

Em segundo, com 11%, aparece Carlos Viana (PHS). Abaixo dele, a disputa fica embolada. Coronel Lacerda (PPL) e Professor Túlio Lopes (PCB) possuem 7%, cada um. Dinis Pinheiro (SD) e Rodrigo Pacheco (DEM) tem 6%, cada um. Brancos e nulos somam 26% para a primeira vaga, e 35% para a segunda. 52% declararam não saber em quem votar. O senador tucano Aécio Neves desistiu da disputa à reeleição para concorrer a uma vaga de deputado federal.

Pesquisa Ibope, de 29 de agosto

Antonio Anastasia (PSDB) – 24%

Fernando Pimentel (PT) – 14%

João Batista Mares Guia (Rede) – 3%

Romeu Zema (Novo) – 3%

Dirlene Marques (PSOL) – 2%

Alexandre Flach (PCO) – 1%

Adalclever Lopes (MDB) – 1%

Claudiney Dulim (Avante) – 0%

Jordano Metalúrgico (PSTU) – 0%

Branco/nulo – 32%

Não sabe/não respondeu – 19%

O levantamento foi registrado sob o protocolo MG-07647/2018. Foram ouvidas 1.204 pessoas, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%.