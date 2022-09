Em Londres para funeral da rainha, Bolsonaro diz que ganhará no 1º turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em Londres na manhã deste domingo, 18, para participar o funeral da rainha Elizabeth II. Há 16 dias do primeiro turno das eleições, Bolsonaro aproveitou para continuar em clima de campanha. Recebido aos gritos de “mito” por apoiadores, o presidente fez um discurso da sacada da residência do embaixador brasileiro e voltou repetir que ganhará a eleição no primeiro turno. Bolsonaro está atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas. Segundo o agregador de VEJA, Lula lidera com 43,3%, equanto Bolsonaro tem 33,08%.

“Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui… ontem eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”, disse Bolsonaro, seguido de gritos de “primeiro turno, primeiro turno” dos apoiadores. ‘

Em sua fala, Bolsonaro fez acenos a evangélicos e ao agronegócio, grupos de apoio fiel do presidente, e tratou sua chegada ao Planalto como omo “uma missão de Deus”. “O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e também já marcha para ser uma potência na geração de energia, Com todo respeito aos demais países do mundo: o Brasil é a Terra Prometida. O Brasil é um pedaço do Paraíso. E nós devemos nos orgulhar de termos nascido lá. Pode ter certeza, se essa for a vontade de Deus, continuaremos”, afirmou.

O presidente viajou ao Reino Unido acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, do padre Paulo Antônio de Araújo e de um tradutor oficial do presidente. Apesar da presença dos líderes religiosos e de Eduardo Bolsonaro, apenas o presidente e a primeira-dama participarão de eventos oficiais.