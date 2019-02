Em gravação, Delcídio cita ‘preocupação’ de Temer com ex-diretor da Petrobras

Gravação feita por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, mostra relato do senador petista Delcídio Amaral (PT-MS), preso nesta quarta-feira por atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, em que ele afirma que o vice-presidente Michel Temer já teria procurado o ministro Gilmar Mendes para tratar de uma possível soltura do ex-dirigente da estatal, detido desde o início do ano por suspeitas de integrar a quadrilha do petrolão. Segundo Delcídio, que conversa com o advogado Edson Ribeiro e com o próprio Bernardo,Temer estaria “preocupado” com o também ex-diretor da área internacional da Petrobras Jorge Zelada, apontado pelos investigadores como um dos responsáveis por recolher propina para integrantes do PMDB.

Segundo o procurador-geral da República Rodrigo Janot, a estratégia de Delcídio de tentar influenciar ministros do Supremo – foram citados, além de Gilmar, Dias Toffoli, Edson Fachin e Teori Zavascki – revela a “desfaçatez com que se discute a intercessão política na mais elevada instância judiciária brasileira”.

Para a força-tarefa de procuradores da Lava Jato, pelo menos 31 milhões de dólares do esquema foram parar nas mãos de Zelada, do ex-gerente geral da área internacional da estatal Eduardo Musa e do PMDB, responsável pelo apadrinhamento político do ex-dirigente. No esquema, os lobistas Hamylton Padilha, Raul Schmidt Junior e João Augusto Rezende Henriques atuavam como intermediários da negociação, sendo que cabia a Padilha pagar a parte destinada a Eduardo Musa, a Raul Schmidt depositar a propina reservada a Zelada e a João Augusto Henriques pagar o dinheiro sujo ao PMDB. Pelo acordo, a propina era enviada diretamente para contas secretas no exterior.

Segundo a acusação, em troca da propina, Zelada atuou diretamente no esquema ao praticar diversas irregularidades e manipulações para favorecer a companhia e ao não cumprir regras pré-estabelecidas pela Petrobras na celebração de contrato. A Comissão Interna de Apuração da própria estatal concluiu que o contrato não foi submetido à diretoria executiva da Petrobras, como recomendado, não houve a elaboração de um relatório final para a contratação da companhia, as propostas comerciais foram enviadas por e-mail e a diretoria executiva teve acesso a um relatório incompleto sobre o processo.

Confira trecho da conversa entre Delcídio do Amaral e Edson Ribeiro:

DELCÍDIO: Agora, agora, Edson e Bernardo, é eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora, eu conversei com o Teori, conversei com o Toffoli, pedi pro Toffoli conversar com o Gilmar, o Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel tá muito preocupado com o Zelada, e eu vou conversar com o Gilmar também.

EDSON: Tá.

DELCÍDIO: Por que, o Gilmar ele oscila muito, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá ruim e eu sou um dos poucos caras…

EDSON: Quem seria a melhor pessoa pra falar com ele, Renan, ou Sarney…

DELCÍDIO: Quem?

EDSON: Falar com o Gilmar

DELCÍDIO: Com o Gilmar, não, eu acho que o Renan conversaria bem com ele.

EDSON: Eu também acho, o Renan, é preocupante a situação do Renan.

DELCÍDIO: Eu acho que, mas por que, tem mais coisas do Renan? Não tem…

EDSON: Não, mas o…, acho que o Fernando fala nele, não fala? DELCÍDIO: Fala, mas fala remetendo ao Nestor.

EDSON: A é, também? Então tudo bem.

DELCÍDIO: Como também fala do Jader, remetendo ao Nestor. EDSON: Então tudo bem. Escolheu o Fernando

DELCÍDIO: Agora, então nós temos que centrar fogo agora pra resolver isto…

EDSON: Mas então seria bom ver Renan olha só…

DELCÍDIO: Não, eu vou falar com ele…

DIOGO: Hoje tem reunião de líderes

DELCÍDIO: Eu falo com o Renan hoje.

EDSON: Tá bom.

DELCÍDIO: Hoje eu falo, porque acho que o foco é o seguinte, tirar, agora a hora que ele sair tem que ir embora mesmo.