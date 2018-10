O petista Wellington Dias foi reeleito governador do Piauí no primeiro turno. Com 94% das urnas apuradas, atual chefe do Executivo estadual soma 55% dos votos, quantia suficiente para evitar uma nova votação no dia 28 deste mês.

Dr. Pessoa, do Solidariedade, ficou na segunda colocação, com 20% dos votos. Luciano, do PSDB, está em terceiro, com 17%. A relação ainda conta com Fábio Sérvio (PSL), com 3%, e Elmano (Podemos), com 1%.

Os votos brancos e nulos somaram 14%. A abstenção ficou em 15%.