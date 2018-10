O candidato Romeu Zema (Novo) somou 41% dos votos e disparou na primeira posição da corrida pelo governo de Minas Gerais, indica pesquisa de boca de urna realizada pelo Ibope. O tucano Antonio Anastasia, que liderou a disputa em todas as pesquisas eleitorais realizadas durante a campanha, somou 29% e ficou com a segunda colocação.

O atual governador, Fernando Pimentel (PT), está em terceiro, com 22% dos votos. Se os números se mantiverem, Zema e Anastasia disputarão o segundo turno das eleições no dia 28 de outubro. Há 25 anos PT e PSDB polarizam a eleição ao governo do estado.

Pesquisas de intenção de voto já indicavam o crescimento de Zema nos últimos dias. O candidato do Novo deslanchou depois de ter declarado apoio a Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pelo Palácio do Planalto.