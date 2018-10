ES: Casagrande volta ao governo com 94% das urnas apuradas

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) confirmou no primeiro turno sua volta ao poder no Espírito Santo. Com 94% das urnas apuradas, ele soma 55% dos votos contra 27% de Manato (PSL), o segundo colocado na disputa eleitoral.

Casagrande foi governou o estado entre 2011 e 2014. Ele ficou com caminho livre para vencer a eleição após a desistência do atual governador, Paulo Hartung (MDB). Sem detalhar os motivos, Hartung afirmou em agosto que estava na hora de “passar o bastão”. O emedebista exercia o mandato pela terceira vez no estado.

Foi registrado até o momento um índice de 19% de abstenções. Brancos e nulos somam 13%.