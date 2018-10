Eleição de Bolsonaro detona guerra ideológica na USP

A eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República no último domingo (28) motivou uma série manifestações pró ou contra a vitória do candidato do PSL na Universidade de São Paulo.

No campus da USP na capital paulista, apoiadores do presidente eleito organizaram a Marcha do Chola Mais em comemoração à eleição do capitão reformado do Exército.

Apesar das mais de 18.000 pessoas que manifestaram interesse no Facebook, a passeata reuniu cerca de 20 pessoas na Escola Politécnica da USP e passou por outros prédios da universidade, como a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

Em resposta à manifestação dos apoiadores de Bolsonaro, o Movimento Antifascista da USP, apoiado por centros acadêmicos e pelo Diretório Central Estudantil (DCE), convocou um ato que reuniu mais de 500 pessoas — segundo os organizadores.

O protesto começou na FFLCH e terminou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP), onde os manifestantes entoaram gritos de “ele não, ele nunca, ele jamais”, contra Bolsonaro.

‘Nova era’

Ainda na USP, quatro estudantes da Faculdade de Economia e Administração (FEA-USP) posaram para uma foto em que ameaçam mulheres petistas e anunciam a chegada de uma “nova era”.

Um dos alunos traja um uniforme militar e outros dois fazem alusão a Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, e ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ao fundo, um quarto estudante segura uma bandeira de um movimento nacionalista dos EUA. A imagem também mostra duas armas — não se sabe se são reais ou de brinquedo.

A direção da FEA instaurou uma sindicância para investigar quem são os alunos e quais medidas serão tomadas. Por meio de nota, a Faculdade repudiou a incitação à violência.

“Em algumas situações, algo que pode ser pensado como ‘brincadeira’ pode ser o estopim para aumento da agressividade e mesmo ameaças. Isso é inaceitável, pois queremos um ambiente em que a comunidade possa pensar, discutir, aprender e crescer”, diz a nota assinada pelo diretor Fábio Frezatti.

Racismo

Na segunda-feira, um estudante do 10º semestre de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie divulgou um vídeo, em suas redes sociais, no qual afirma, vestido com uma camisa estampada com o rosto de Bolsonaro, que a “negraiada vai morrer (sic)”.

Como forma de repúdio, alunos protestaram contra a violência e discursos de ódio. “Divergências políticas devem ser sempre respeitadas, mas jamais toleraremos que um aluno clame por morte de nossos pares”, diz a publicação do DCE Mackenzie, em seu Facebook.

A universidade repudiou o aluno por meio de nota e informou que abriu um processo disciplinar e o suspendeu preventivamente de suas atividades acadêmicas.

O estudante também foi demitido de seu estágio em um escritório de advocacia. “O escritório repudia veementemente qualquer manifestação que viole direitos e garantias estabelecidos pela Constituição Federal”, diz a nota da banca DDSA.