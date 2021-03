Doria sofre protesto contra fase vermelha e diz ter sido ameaçado de morte

O domingo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não foi nada tranquilo. O tucano soltou logo pela manhã uma nota oficial afirmando que registrara uma queixa-crime contra uma vizinha que teria divulgado um vídeo afirmando que havia uma festa na casa do governador, que desde sábado, 6, decretou que todo o estado estava sob a faixa vermelha de restrição e distanciamento social por conta da pandemia. À tarde, dezenas de manifestantes foram até a sua rua, nos Jardins, para protestar contra o fechamento do comércio. Depois, anunciou que havia recebido mensagens com ameaças de morte e denunciado à polícia

O protesto reuniu algumas dezenas de pessoas. Com bandeiras do Brasil, camisas da seleção brasileira de futebol e poucas máscaras, os manifestantes gritaram palavras de ordem à distância — entre elas “Fora Doria! e “Doria na cadeia”” — , uma vez que a residência foi cercada por policiais militares. O protesto foi organizado nas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

De manhã, em nota oficial, Doria anunciou que havia ingressado no dia anterior com uma queixa na polícia contra as pessoas responsáveis por gravar um vídeo a partir da casa de sua vizinha. “Na filmagem, uma voz feminina faz a falsa acusação de que seu filho estaria fazendo festa em plena pandemia. A casa onde havia o som em volume mais alto fica na mesma rua onde reside o governador, mas não havia festa e nem aglomeração. Foi solicitado à dona da casa que abaixasse o volume, e o pedido foi prontamente atendido por ela”, diz a nota do governador, que afirma ainda que seu filho “sequer mora no local e nem estava em São Paulo nesta data”. O filho de Doria é João Doria Neto, o Johnny.

No final do dia, o tucano soltou uma nota nota para afirmar que havia recebido mensagens com ameaças de morte. “O governador encaminhou as mensagens aos seus advogados, que formalizaram a denúncia ao departamento de crimes cibernéticos da Polícia Civil”, informou a nota. “A tática de tentar intimidar a mim e aos meus familiares não vai fazer com que eu desanime de continuar lutando, defendendo a ciência, salvando vidas e trabalhando pela vacinação de todos os brasileiros”, completou.

Doria virou alvo de bolsonaristas desde que rompeu com o presidente Jair Bolsonaro e passou a adotar uma postura de contraponto a ele no enfrentamento à pandemia, principalmente em relação à defesa da vacina e do isolamento social para conter o vírus.