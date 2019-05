Doria diz que ‘não vê necessidade’ de atos pró-Bolsonaro

O governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) afirmou nesta terça-feira, 21, que não vê a necessidade das manifestações agendadas para domingo, 26, em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Doria também declarou que não comparecerá aos atos programados porque o Brasil precisa de “paz”. “Não é um momento para manifestações mais agudas nem pró nem contra”, disse.

“Não vejo necessidade dessa manifestação. Respeito a manifestação mas não vejo necessidade. Não vendo necessidade, não há razão para estar lá. Eu acredito no Brasil, confio no Brasil. Confio que vamos aprovar a reforma da Previdência. Entendo que nós precisamos de paz neste momento. Este é um momento de paz, de equilíbrio, de compreensão. Não é um momento para manifestações mais agudas nem pró nem contra”, afirmou.

O governador ainda reafirmou que o necessário para o País é a aprovação da reforma da Previdência. “O Brasil mais do que nunca precisa de paz e aprovação da reforma da Previdência”, disse. Doria apoiou Bolsonaro na eleição presidencial de 2018 e fez campanhas — como a hashtag “Bolsodoria” — a favor do então candidato à presidência.

O Movimento Brasil Livre (MBL) também se recusou a participar dos atos pró-governo Bolsonaro do próximo domingo. Após apoiar o presidente no segundo turno das eleições de 2018, o MBL se distanciou do governo e adotou uma agenda própria, com a reforma da Previdência à frente.