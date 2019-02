Dodge pede que Gilmar rejeite recurso de Paulo Preto contra prisão

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se mobilizou nesta quarta-feira, 27, contra uma reclamação apresentada por Paulo Vieira de Souza, engenheiro suspeito de ser operador financeiro para políticos do PSDB conhecido como Paulo Preto, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ela se manifestou sobre o processo, pedindo que ele seja rejeitado, antes mesmo que o relator, o ministro Gilmar Mendes, intimasse a PGR sobre o pedido. O engenheiro argumenta que ele não poderia ser investigado pela Lava Jato no Paraná, uma vez que os fatos a seu respeito já estão sob análise da força-tarefa paulista da operação.

Para Dodge, Paulo Preto cometeu “um verdadeiro rosário de crimes” diferentes e que, naturalmente, são investigados e julgados por instâncias diferentes do poder judiciário.

Na argumentação da PGR, o inquérito em São Paulo diz respeito à possíveis ilegalidades no trabalho do engenheiro como presidente da Dersa, estatal de engenharia do governo paulista, entre 2007 e 2011. Já o inquérito que o levou à nova prisão, do Paraná, trata de operações financeiras ilícitas que ele teria realizado para a empreiteira Odebrecht.

“O reclamante tenta reduzir todos os seus delitos a uma conduta única, quando se verifica tratar de um verdadeiro rosário de crimes em condições temporais, modo de atuação e com finalidades distintas”, escreveu a procuradora-geral. “Percebe-se sem dificuldade que o reclamante pretende fazer crer que tudo que mencione o seu nome ou o nome Dersa fique vinculado a uma investigação que já foi declinada”, completou.

Nesta outra investigação, Paulo Preto foi posto em liberdade por duas decisões do próprio ministro Gilmar Mendes. Posteriormente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal confirmou o habeas corpus, mas o colocou em recolhimento domiciliar e com tornozeleira eletrônica, situação em que ele se encontrava até a nova prisão, no último dia 19.