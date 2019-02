Com R$ 100 mi em casa, Paulo Preto colocava notas no sol para não mofar

Preso pela terceira vez nesta terça-feira, 19, o engenheiro Paulo Vieira de Souza, ex-presidente da Dersa conhecido como Paulo Preto, chegou a guardar a “exorbitante quantia”, nas palavras da Procuradoria, de 100 milhões de reais em uma residência em São Paulo.

O valor é duas vezes mais alto que os 51 milhões do bunker atribuído ao ex-ministro Geddel Vieira Lima e ao irmão deste, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Segundo o procurador Roberson Pozzobon, os fatos foram relatados à Operação Lava Jato pelo doleiro Adir Assad, que fechou um acordo de delação premiada.

Segundo Assad, a Odebrecht, empresa para qual prestava serviços ilícitos, necessitava de outros operadores com “alto volume de recursos” para poder pagar propina a candidatos que disputavam as eleições gerais de 2010. Já Paulo Preto, que é ligado ao PSDB e um suposto operador financeiro do partido, precisava exportar esses recursos para o exterior.

Por isso o negócio, segundo o MPF. A Odebrecht fez transferências dos valores em contas do ex-presidente da Dersa no exterior e, por meio de Assad, coletou o dinheiro que este possuía em espécie no Brasil.

De acordo com Pozzobon, um detalhe que ele classifica como “escárnio tão grande” é que, em sua residência, Vieira de Souza possuiria “um quarto só para guardar notas de dinheiro”. Além disso, ainda pelo relato do MPF com base na delação de Assad, Paulo Preto colocava “as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam”

Procurado, o advogado André Gehreim, que representa Paulo Vieira de Souza, afirmou que não vai comentar e que a defesa ainda não obteve acesso aos documentos que basearam a operação.